Еврокомиссия (ЕК) ждет пояснений от правительства Великобритании относительно следующих шагов по выходу королевства из состава Евросоюза. Об этом вновь заявила во вторник в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.

"Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшние результаты и ожидает, что правительство Великобритании проинформирует нас относительно следующих шагов", - сказала она, повторив заявление, которое было сделано в минувшую субботу, когда британский парламент не стал голосовать по соглашению, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Андреевой, глава Евросовета Дональд Туск все еще проводит консультации с лидерами стран ЕС по вопросу отсрочки даты Brexit, которая намечена в настоящее время на 31 октября.

Во вторник вечером британский парламент во втором чтении принял законопроект с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода". Таким образом, сделка о Brexit, достигнутая на саммите ЕС 17 октября, по сути была одобрена британскими парламентариями. За проголосовали 329 членов Палаты общин, против высказались 299 народных избранников. Это было первое голосование в парламенте, выигранное правительством Бориса Джонсона с момента его прихода к власти в июле этого года.

Тем не менее уже через несколько минут кабмин потерпел крайне болезненное поражение по ключевому вопросу о сроках рассмотрения билля о Brexit Палатой общин. Правительство отводило всего три дня на то, чтобы парламентарии рассмотрели и в третьем чтении приняли закон, который будет регулировать предстоящий процесс Brexit. Рассматривать столь важный документ за такое непродолжительное время отказались 322 депутата, тогда как 308 были готовы работать в предложенном Джонсоном графике.

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