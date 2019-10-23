Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, предположительно прибывшем из Болгарии. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии, говорится в сообщении полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Стражи правопорядка были вызваны около 1.40 по местному времени утра в один из индустриальных парков в городе Грейс в Эссексе, где были обнаружены тела 38 взрослых и одного подростка.



"25-летний мужчина из Северной Ирландии был задержан по подозрению в убийстве", - говорится в сообщении полиции.

"Мы находимся в процессе идентификации личностей погибших, однако я ожидаю, что это может быть длительным процессом", - приводятся слова старшего офицера полиции Эссекса Эндрю Маринера.

"Мы считаем, что этот грузовик из Болгарии, и он прибыл в страну через Холихэд (портовый город, соединяющий Британию с берегами Ирландии) в субботу, 19 октября, и мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по расследованию", - пояснил он, добавив, что водитель грузовика задержан.



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