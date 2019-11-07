Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

Согласно информации, в ходе беседы главы государств обсудили двусторонние отношения, а также региональные события.

Лидеры еще раз подтвердили намерение провести 13 ноября в Вашингтоне встречу, которая состоится по приглашению президента США.

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