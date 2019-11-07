Следственный комитет России опубликовал видео с камер наблюдения, на котором запечатлено задержание преступника, напавшего на соучредителя коллегии адвокатов в Кемерово.

На кадрах видно, что мужчину валит на асфальт полицейский, который оказался неподалеку. Впоследствии ему на подмогу приходит еще один человек.

По данным РЕН ТВ, пострадал адвокат Сергей Учитель, которому пуля пробила легкое, передает Day.Az.

Также появилась информация, что раненый мужчина сейчас находится в реанимации.

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