Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Будапешт для участия в четвертом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Венгрия, передает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

В Международном аэропорту имени Ференца Листа Эрдогана встречали заместитель министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Левенте Мадьяр, венгерский посол в Турции Габор Кисс, турецкий посол в Будапеште Ахмет Акиф Октай.

В ходе визита главу Турецкого государства сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, министр по делам семьи, труда и социального обеспечения Зехра Зюмрют Сельчук, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр транспорта и инфраструктуры Джахит Турхан, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр торговли Рухсар Пекджан, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь Ибрагим Калын и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Джевдет Йылмаз.

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