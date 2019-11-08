Илон Маск прикинул, сколько лет и сверхтяжёлых ракет Starship потребуется, чтобы создать поселение на Марсе. Своими оценками он поделился в Twitter.

Для реализации плана, который предприниматель считает целью всей своей жизни, понадобится около 1000 кораблей Starship и 20 лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На соседнюю планету для создания автономного поселения требуется доставить "миллионы тонн" оборудования и других грузов. Но, поскольку Земля и Марс сближаются, вращаясь вокруг Солнца, только раз в два года, благоприятное "окно" для запусков будет возникать нечасто. Маск надеется, что каждый полёт будет обходиться в крошечную по меркам современной космонавтики сумму - 2 млн долларов. Правда, запусков потребуются десятки тысяч.

Starship - многоразовый космический корабль высотой в 120 м, который сможет перевозить около 100 человек и более 100 тонн груза на Марс за один полет и самостоятельно взлетать с поверхности планеты. До конца года SpaceX планирует создать и испытать близкие к окончательному варианту прототипы - с шестью двигателями, термозащитой и заострённым обтекателем.

Маск ранее сообщал, что первые полёты Starship на околоземную орбиту с командой на борту могут состояться уже в 2020-м году.

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