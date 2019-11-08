Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что выступает против отмены всех американских таможенных пошлин на китайскую продукцию. Американский лидер беседовал с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Джорджия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Слова Трампа передает агентство Reuters.

Как отмечает агентство, "Трамп в пятницу заявил журналистам, что не согласен на отмену пошлин на китайские товары, но Пекин хотел бы, чтобы он это сделал". Президент также заявил, что соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках достижения окончательной торговой сделки с Китаем, будет подписано на территории США. При этом он не исключил, что данное соглашение может быть подписано и на территории третьей страны.

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