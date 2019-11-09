В Уфе мужчина случайно поджег мечеть, когда в темноте пытался найти священнослужителя со спичкой, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Пожар произошел 3 ноября в мечети "Хамза", полиция задержала 39-летнего мужчину по подозрению в поджоге.

По словам уфимца, он проходил мимо мечети и увидел, что двери не закрыты. Пьяный мужчина решил найти муллу и зажег спичку, чтобы осветить помещение. Однако священнослужителя он не нашел и бросил спичку, покинув мечеть.

После этого начался пожар. Подозреваемый раскаялся в содеянном, он находится под подпиской о невыезде.