Житель Ньюкасла попал в тюрьму из-за попытки похитить алкоголь из супермаркета. Как сообщает LAD Bible, 54-летний мужчина положил "бомбу" на полку магазина - Джеймс Макдоннелл соорудил устройство из старого мобильника, проводов и зарядки.

Злоумышленник прихватил с собой около семи-восьми бутылок джина и виски, погрузил их в сумку и подошел к кассе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

После этого Макдоннелл заявил, что магазин якобы "заминирован" и попытался уйти незамеченным. Однако охранники остановили его и не выпускали на протяжении 45 минут, пока сообщение о минировании проверялось.

Мужчину отправили за решетку на 15 месяцев за "минирование" и кражу алкоголя.

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