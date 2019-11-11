Оператор проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG обратился в арбитражный суд арбитраж из-за несоответствия поправок в Газовой директиве Евросоюза Энергетической хартии, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

О возможности такого арбитража компания предупреждала еще в июле, когда подала иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС. Тогда Nord Stream 2 поясняла, что считает их дискриминационными, нарушающими принципы права Евросоюза о равном обращении и пропорциональности и принятыми для препятствования реализации проекта "Северный поток - 2".

"26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании Договора к Энергетической хартии. Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к Газовой директиве", - пишет "Газпром".

В статье 10 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ) говорится о поощрении и создании стабильных, равноправных, благоприятных и гласных условий для инвесторов, в статье 13 - о том, что инвестиции не подлежат национализации, экспроприации или иным мерам, имеющим аналогичные последствия. Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" - разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон. Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Оператор проекта считает, что "Северный поток - 2" имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС.

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