Пятнадцать человек погибли и 20 пострадали в результате падения автобуса в пропасть на северо-западе Перу. Об этом пишет местная газета Comercio, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Автобус компании Ibatursa направлялся из населенного пункта Калланкас в Трухильо - административный центр региона Ла-Либертад.

Причины ДТП устанавливаются. Как отмечается, инцидент произошел на немощёном участке шоссе, движение автотранспорта по которому бывает затруднено из-за поднимающейся пыли.

Днем ранее аналогичный инцидент с падением автобуса в пропасть произошел на юго-востоке страны в регионе Пуно. В этой аварии погибли шесть человек и почти 40 пострадали.

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