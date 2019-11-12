https://news.day.az/world/1174990.html Тяжелое ДТП в Перу, много погибших - ФОТО
Тяжелое ДТП в Перу, много погибших - ФОТО
Пятнадцать человек погибли и 20 пострадали в результате падения автобуса в пропасть на северо-западе Перу. Об этом пишет местная газета Comercio, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Автобус компании Ibatursa направлялся из населенного пункта Калланкас в Трухильо - административный центр региона Ла-Либертад.
Причины ДТП устанавливаются. Как отмечается, инцидент произошел на немощёном участке шоссе, движение автотранспорта по которому бывает затруднено из-за поднимающейся пыли.
Днем ранее аналогичный инцидент с падением автобуса в пропасть произошел на юго-востоке страны в регионе Пуно. В этой аварии погибли шесть человек и почти 40 пострадали.
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