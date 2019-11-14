Президент Турции прокомментировал переговоры с Дональдом Трампом в рамках официального визита в США, заявив о суверенном праве Турции на диверсификацию поставок в оборонной сфере, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Анкара не станет отказываться от соглашения с Россией по С-400 в обмен на возможность покупки комплексов Patriot у США. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил в комментариях турецким журналистам после встречи с президентом Трампом.



В комментариях Эрдогана, опубликованных телеканалом TRT Haber, он заявил о том, что "Турция готова приобрести комплексы Patriot", но при этом "не считает правильным" предложение полностью отменить сделку по С-400" в обмен на американские комплексы ПВО.



Он также отметил, что США "никогда не выдвигали такое же требование для Греции", отметив, что Греция владеет комплексами С-300.



Реджеп Тайип Эрдоган в начале пресс-конференции с Дональдом Трампом также заявил о том, что вернул президенту США скандальное письмо, которое Трамп написал турецкому лидеру в начале октября этого года - тогда при обращении к президенту Турции Трамп посоветовал ему "не быть дураком", призывая к улучшению отношений между США и Турцией.

