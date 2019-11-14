Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала сделку по вхождению в капитал "Новомета" группы инвесторов с участием Saudi Aramco, саудовского фонда PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 млрд руб. и 10,2% - РФПИ", - отметил глава ФАС Игорь Артемьев, сообщает "Интерфакс". Некоторые СМИ сообщили ранее, что консорциум с участием Saudi Aramco, суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и РФПИ приобретут у "Роснано" 30,76% в "Новомете".



Исходя из озвученной Артемьевым цифры - 5 млрд руб. за 20,5% - вся компания "Новомет" оценена для сделки почти в 25 млрд руб. Стоимость доли, приобретаемой РФПИ, составит около 2,5 млрд руб.



Заявление о том, что стороны согласовали обязывающие соглашения по этой сделке, сделано в середине октября в ходе визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию.



Инвестиции в производителя нефтепогружного оборудования станут первым совместным вложением РФПИ и Saudi Aramco в рамках созданной в 2017 г. с участием PIF энергетической платформы. Платформа нацелена на осуществление инвестиций в компании энергетического сектора России с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке.



В 2018 г. при поддержке консорциума инвесторов "Новомет" уже осуществил первые поставки оборудования в Саудовскую Аравию.



Акционерами "Новомета" являются его сооснователи (шесть человек), фонды Baring Vostok и Russia Partners. "Роснано" приобрела свой пакет акций в 2011 г., инвестировав около 4 млрд руб.



Американская корпорация Halliburton, претендовавшая на 100% акций компании, пыталась купить "Новомет" несколько лет назад. Halliburton подала ходатайство в ФАС в конце декабря 2016 г. ФАС изучила документы и пришла к выводу, что "Новомет" является стратегической компанией, поэтому сделку необходимо обсудить с профильной правительственной комиссией. В итоге Halliburton отозвала ходатайство.



"Новомет" производит нефтепогружное оборудование, установки для добычи нефти и водоподъема, а также оказывает услуги по обслуживанию проектов. Завод (две промплощадки) и штаб-квартира компании находятся в Перми, центры по разработкам - в Перми и Москве. Компания имеет филиалы в Азербайджане и Казахстане.

