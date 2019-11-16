Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий в истории беспосадочный рейс, рассказали о своих впечатлениях от полета, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам участников полета, в первую очередь их удивило то, что бортпроводники подали ужин вместо завтрака, несмотря на то что борт вылетел из Англии ранним утром. В частности, им предложили сэндвичи со стейком, суп и вино. Это было сделано из-за того, что рейс выполнялся по сиднейскому времени. По этой же причине в салоне выключили свет и имитировали ночь. Это позволило людям проще адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, пассажиров попросили выполнить серию аэробных упражнений, в том числе приседания и растяжку, а затем пройти по проходам вдоль кресел.

Больше всего путешественников впечатлила возможность увидеть два рассвета.

В авиакомпании подчеркнули, что полет из Лондона в Сидней являлся своеобразным "тестом на выносливость", чтобы узнать, смогут ли люди выдержать такой длительный перелет. Полет длился 19 часов, его протяженность составила 17,8 тысячи километров. Самолету понадобилось 100 тысяч килограмм (100 метрических тонн) реактивного топлива.