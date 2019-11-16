Американские танкисты из бригады Greywolf, проходящие службу в Республике Корея, не упустили возможность протестировать российский танк Т-80У, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Партию танков Т-80У и машин БМП-3 Россия продала Сеулу в 90-е годы, пишет РИА Новости.

Американцы опубликовали в Twitter запись того, как они катаются на полигоне, а затем ведут огонь с позиции. Танкистам понравилась российская бронетехника, но и морально устаревшая - Т-80У эксплуатируется с 1985 года.

Особенно американцев впечатлил звук 1250-сильных газотурбинных двигателей, которые позволяют танку "летать", прыгая с трамплина. Т-80У оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М" и комплексом управления оружием "Иртыш", а в экспортном варианте - асфальтоходными гусеничными лентами, новыми радиостанциями и указателями поворота.