https://news.day.az/world/1176386.html Индия испытала баллистическую ракеты, способной нести ядерный заряд
Индия испытала баллистическую ракеты, способной нести ядерный заряд
Индия провела в субботу успешный испытательный пуск баллистической ракеты Agni-II, способной нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную.
Об этом сообщает сайт газеты Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По этой информации, испытания состоялись на полигоне в восточном штате Одиша и прошли успешно.
Ракета Agni-II является одной из ракет семейства Agni, которые составляют основу парка баллистических ракет индийских сил стратегического назначения.
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