Бывший глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался по поводу позиции США относительно строительства газопровода "Северный поток - 2", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Габриэля, интересы России и Германии в вопросе реализации проекта газопровода совпадают, так как Германия на 30% зависит от российского газа. При этом он подчеркнул, что немецкая сторона заинтересована в сохранении транзита через Украину.

При этом экс-министр заявил, что США "стали считать российский газ проблемой" после того, как сами занялись экспортом газа. Он отметил, что сомневается в существовании подобных совпадений.