https://news.day.az/world/1176961.html Экс-глава МИД Германии оценил позицию США по «Северному потоку — 2»
Экс-глава МИД Германии оценил позицию США по «Северному потоку — 2»
Бывший глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался по поводу позиции США относительно строительства газопровода "Северный поток - 2", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Габриэля, интересы России и Германии в вопросе реализации проекта газопровода совпадают, так как Германия на 30% зависит от российского газа. При этом он подчеркнул, что немецкая сторона заинтересована в сохранении транзита через Украину.
При этом экс-министр заявил, что США "стали считать российский газ проблемой" после того, как сами занялись экспортом газа. Он отметил, что сомневается в существовании подобных совпадений.
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