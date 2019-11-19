Тридцать рейсов задержано и 15 отменено во вторник в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации на 08.51 по бакинскому времени вторника, во "Внуково - 12 рейсов задержано, 11 отменено, в Домодедово - 11 рейсов задержано, 4 отменено, в Шереметьево - 7 рейсов задержано".