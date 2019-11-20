Гражданский активист Лаша Чигладзе, участвующий в акции протеста перед Тбилисским городским судом, облился бензином и пытался сжечь себя, передает Sputnik Грузия.

По словам соратника Чигладзе Давида Кацарава, тот написал о своих планах прибегнуть к крайней форме протеста на своей странице в Facebook, но это никто не воспринял всерьез. Причиной протеста мужчина назвал угрозы со стороны полиции.

В суде с утра рассматриваются дела 37 задержанных накануне на акции протеста перед парламентом в Тбилиси. В здании суда и на прилегающей территории собрались гражданские активисты, оппозиционные депутаты парламента, а также близкие и родные задержанных в административном порядке.

Процесс, как говорят собравшиеся в поддержку задержанных за хулиганство и неподчинение полиции, затягивается целенаправленно. Рассмотрение дел всех задержанных поручено одному судье.

Акция протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Задержания были произведены в понедельник во время вытеснения спецназом участников акции протеста, которые блокировали входы в парламент.