Восемь афганских силовиков погибли, трое пострадали в результате атаки талибов на КПП в провинции Дайкунди. Об этом сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Представитель правительства провинции Сакини Эхсани сообщил агентству, что группа боевиков радикального движения "Талибан" напала на два КПП в уезде Каджран ночью в воскресенье. После чего началась перестрелка, которая продлилась четыре часа.

"Восемь служащих сил, обеспечивающих безопасность, в том числе полицейские и солдаты армии, были убиты, и трое получили ранения", - подчеркнул Эхсани.

По его словам, напавшие талибы также понесли потери, но точное число ликвидированных боевиков не сообщается.