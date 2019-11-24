https://news.day.az/world/1178860.html В Испании при крушении небольшого самолета погибли два человека
В Испании при крушении небольшого самолета погибли два человека
Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в испанской провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия Ла Манча), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Авария произошла на аэродроме Касаррубиос-дель-Монте. После крушения произошел пожар, сообщает агентство Europa Press.
Подробности ЧП пока неизвестны.
На место инцидента направлены сотрудники Гражданской гвардии, местной полиции, пожарные и медики.
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