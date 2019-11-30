Парижский аукционный дом Drouot ("Друо") продал ботфорты, принадлежавшие императору Франции Наполеону Бонапарту за 117 тысяч евро.

"Знаменитые сапоги Наполеона только что проданы за 117 тыс. 208 евро. Поклонников Первой империи по-прежнему много", - цитирует информацию аукционных организаторов ТАСС, передает Day.Az.

Как отдельно отмечается историками, эти сапоги 40-го размера знаменитый император носил в своей ссылке на острове Святой Елены вплоть до своей смерти в 1821 году. В Европу их привез адъютант Наполеона генерал и граф Анри Бертран. На ботфортах сохранилось клеймо известного парижского сапожника, которого Бонапарт очень ценил и регулярно заказывал себе обувь.