Взрыв неизвестного происхождения произошел в субботу в приграничном с Турцией городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило сирийское новостное агентство SANA.

По информации агентства, в результате инцидента погибли и получили ранения турецкие военные и бойцы поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции.

Как уточнило агентство, взрыв произошел возле здания местной ветеринарной клиники, пострадавшие были эвакуированы в Турцию на лечение.