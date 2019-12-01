https://news.day.az/world/1181010.html На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
По информации агентства, в результате инцидента погибли и получили ранения турецкие военные и бойцы поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции.
На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные
Взрыв неизвестного происхождения произошел в субботу в приграничном с Турцией городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило сирийское новостное агентство SANA.
По информации агентства, в результате инцидента погибли и получили ранения турецкие военные и бойцы поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции.
Как уточнило агентство, взрыв произошел возле здания местной ветеринарной клиники, пострадавшие были эвакуированы в Турцию на лечение.
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