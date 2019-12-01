Аэропорт Мадрида Барахас планирует привлекать гостей из Китая специализированным сервисом, сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, планируется, что тележки с такой национальной едой будут располагаться у мест выхода на посадку в самолеты авиакомпаний, которые летают в Китай. Там же хотят установить фонтанчики с кипятком, чтобы пассажиры могли приготовить чай и лапшу или просто попить, так как китайцы считают, что холодная вода вредна для желудка, особенно в ранние утренние часы.