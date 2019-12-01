https://news.day.az/world/1181065.html Аэропорт Мадрида изменится ради китайских туристов
Аэропорт Мадрида изменится ради китайских туристов
Аэропорт Мадрида Барахас планирует привлекать гостей из Китая специализированным сервисом, сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Первым шагом стало введение пространства исключительно для китайской кухни в VIP-залах.
Кроме того, планируется, что тележки с такой национальной едой будут располагаться у мест выхода на посадку в самолеты авиакомпаний, которые летают в Китай. Там же хотят установить фонтанчики с кипятком, чтобы пассажиры могли приготовить чай и лапшу или просто попить, так как китайцы считают, что холодная вода вредна для желудка, особенно в ранние утренние часы.
Издание поясняет, что эта страна является крупнейшим поставщиком туристов в мире, около 130 миллионов китайских граждан путешествуют за рубеж каждый год.
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