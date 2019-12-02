Жилое высотное здание горит в китайском городе Шэньян в провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что возгорание произошло около 21.30 по местному времени в жилом комплексе, состоящем из высотных зданий.

На распространенных видеокадрах с места происшествия видно, что сильное пламя с нижних этажей здания быстро распространяется на верхние. Как сообщает телеканал, с внешних стен здания уже отваливается теплоизоляционный материал.