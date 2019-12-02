https://news.day.az/world/1181519.html В Китае загорелась жилая высотка
В Китае загорелась жилая высотка
Жилое высотное здание горит в китайском городе Шэньян в провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что возгорание произошло около 21.30 по местному времени в жилом комплексе, состоящем из высотных зданий.
На распространенных видеокадрах с места происшествия видно, что сильное пламя с нижних этажей здания быстро распространяется на верхние. Как сообщает телеканал, с внешних стен здания уже отваливается теплоизоляционный материал.
О причинах возгорания неизвестно, информации о пострадавших также нет. На место происшествия прибыли пожарные расчеты.
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