Лесные пожары уничтожили на востоке Австралии сотни жилых домов
Более 680 жилых домов оказались уничтожены продолжающимися полтора месяца лесными пожарами на восточном побережье Австралии. Как сообщает региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс в пятницу, сейчас на территории региона зафиксировано около 100 пожаров и половина из них пока не локализованы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На настоящий момент в штате (Новый Южный Уэльс) зарегистрированы 104 лесных пожара и 59 из них остаются нелокализованными. Для шести районов выпущено предупреждение о чрезвычайном уровне опасности, еще в семи объявлена подготовка к эвакуации", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что всего с начала распространения лесные пожары уничтожили 680 жилых домов и порядка 1,4 тыс. административных построек. В результате пожаров погибли четыре человека и получили травмы более 30. Были уничтожены более 2 млн га леса, включая национальные парки и места обитания коал.
В минувшие сутки масштабные лесные пожары приблизились к юго-западным пригородам Сиднея, и для их жителей было выпущено предупреждение об аварийной ситуации.
Для оказания помощи в борьбе с огнем в Австралию прибыли пожарные расчеты из Новой Зеландии, Канады и США. На тушении лесных пожаров мобилизованы более 1,75 тыс. человек, задействованы сотни единиц спецтехники, включая тяжелые пожарные самолеты.
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