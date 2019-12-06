Более 680 жилых домов оказались уничтожены продолжающимися полтора месяца лесными пожарами на восточном побережье Австралии. Как сообщает региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс в пятницу, сейчас на территории региона зафиксировано около 100 пожаров и половина из них пока не локализованы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На настоящий момент в штате (Новый Южный Уэльс) зарегистрированы 104 лесных пожара и 59 из них остаются нелокализованными. Для шести районов выпущено предупреждение о чрезвычайном уровне опасности, еще в семи объявлена подготовка к эвакуации", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что всего с начала распространения лесные пожары уничтожили 680 жилых домов и порядка 1,4 тыс. административных построек. В результате пожаров погибли четыре человека и получили травмы более 30. Были уничтожены более 2 млн га леса, включая национальные парки и места обитания коал.

В минувшие сутки масштабные лесные пожары приблизились к юго-западным пригородам Сиднея, и для их жителей было выпущено предупреждение об аварийной ситуации.

Для оказания помощи в борьбе с огнем в Австралию прибыли пожарные расчеты из Новой Зеландии, Канады и США. На тушении лесных пожаров мобилизованы более 1,75 тыс. человек, задействованы сотни единиц спецтехники, включая тяжелые пожарные самолеты.