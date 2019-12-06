Вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk потерпел крушение в Миннесоте. На его борту были три человека, все они погибли, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.



Вертолет выполнял испытательный полет, он исчез с радаров через девять минут после взлета. Вертолет разбился в 16 милях (около 26 км) к юго-западу от города Сент-Клауд.



Причина крушения пока не установлена. Из-за ЧП губернатор Миннесоты Тим Уолз отменил церемонию зажжения рождественской ели.

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