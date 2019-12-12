Останки людей и обломки самолета обнаружили в зоне исчезновения борта ВВС Чили, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом сообщила радиостанция "Кооператива" со ссылкой на главу региона, где ведутся поиски. Воздушное судно пропало с радаров вечером понедельника. На его борту находилось 38 человек. Они направлялись в Антарктиду для обслуживания нефтепровода. ВВС Чили признало самолет потерпевшим крушение.

Сейчас ведутся поиски выживших, сообщает телеканал "Россия 24".