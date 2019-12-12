https://news.day.az/world/1184586.html В Чили обнаружили упавший военный самолет
В Чили обнаружили упавший военный самолет
Останки людей и обломки самолета обнаружили в зоне исчезновения борта ВВС Чили, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Об этом сообщила радиостанция "Кооператива" со ссылкой на главу региона, где ведутся поиски. Воздушное судно пропало с радаров вечером понедельника. На его борту находилось 38 человек. Они направлялись в Антарктиду для обслуживания нефтепровода. ВВС Чили признало самолет потерпевшим крушение.
Сейчас ведутся поиски выживших, сообщает телеканал "Россия 24".
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