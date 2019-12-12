Объем военного бюджета США на финансовый год, начинающийся 1 октября, превышает прошлогодний на 3,1%. Он составил $738 млрд. После того, как за документ проголосуют в сенате, он направится на подпись президенту. Причем Трамп его уже ждет: ранее он заявил, что готов подписать законопроект сразу после одобрения его Конгрессом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Из проекта следует, что на базовые нужды Пентагону выделят $635 млрд. Еще $71,5 направят на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене, а также противодействие террористам в других странах. На поддержание боеготовности ядерного оружия, а также его модернизацию по линии американского Минэнерго и другие оборонные затраты, пойдет $31,5 млрд.

К "базовым нуждам" отнесли в том числе противодействие Вашингтона "различным угрозам", к которым конгрессмены отнесли Россию и Китай.