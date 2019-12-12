Представители США на переговорах с КНР по урегулированию споров в сфере торговли предложили сократить вдвое пошлины на китайские товары на сумму примерно $360 млрд. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, американская сторона также готова отказаться от своих планов по повышению тарифов на ряд товаров из Китая, которое намечено на 15 декабря. Источники издания утверждают, что с такими предложениями Вашингтон выступил в последние пять дней, потребовав от Пекина обязательств по приобретению крупных партий сельскохозяйственной и другой продукции американского производства, охране прав на американскую интеллектуальную собственность, а также предоставлению США более широкого доступа к китайскому сектору финансовых услуг. В случае несоблюдения Пекином этих требований американская сторона готова будет вернуть пошлины на прежний уровень.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что Вашингтон "подходит очень близко" к заключению торговой сделки с Китаем. "Подходим очень близко к большой сделке с Китаем. Они этого хотят, мы тоже", - сказано в сообщении.

6 декабря глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако Трамп может отказаться от него, если не будут выполнены требования американской стороны. При этом он отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда планируется повысить пошлины на ряд товаров из Китая.

11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.,