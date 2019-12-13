Биржевые цены на палладий впервые превысили уровень $1900 за тройскую унцию по итогам торгов, при этом был также превышен максимальный уровень цен на золота, достигнутый в 2011 г.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по итогам торговой сессии четверга, 12 декабря, на бирже металлов Comex фьючерсы на палладий с поставкой в марте выросли на 1,6% до отметки $1914,20 за тройскую унцию.

Для котировок палладия завершение торгов выше уровня $1900 за тройскую унцию стало первым в истории. Биржевые фьючерсы на драгоценный металл, который активно используется в автомобильном производстве, демонстрируют непрерывный рост в течение последних 15 торговых сессий, что также является рекордом для палладия в плане непрерывного роста котировок.

После завершения торгов палладий превысил абсолютный исторический максимум биржевых котировок золота, показанный на уровне $1911 за тройскую унцию 8 лет назад. На спотовом рынке в четверг палладий также протестировал новые абсолютные максимумы в районе $1940,34 за тройскую унцию.

В комментариях агентству Bloomberg аналитик Commerzbank Даниэль Бризман отметил, что в настоящее время "ничто не может замедлить рост палладия". По его словам, в немецком банке считают текущее ралли "преувеличенным", но при этом затрудняются сказать, когда рост цен может прекратиться.