Qantas Airways выбрала Airbus в качестве основного поставщика самолетов, способных выполнять самые длинные в мире коммерческие рейсы из Сиднея в Лондон.

Таким образом европейский авиапроизводитель обошел в конкурсе Boeing. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, борьба между компаниями была крайне напряженной.

Правда, австралийский перевозчик заявил, что окончательное решение по заказу 12-ти лайнеров A350-1000 с дополнительным топливным баком, способных совершать полеты длительностью до 21 часа, будет приниматься в марте.

"A350 - это фантастическое воздушное судно, и сделка с Airbus дает нам наилучшую возможную комбинацию коммерческих условий, эффективности использования топлива, эксплуатационных расходов и качества обслуживания клиентов", - заявил генеральный директор Qantas Алан Джойс.

Коммерческий директор Airbus Кристиан Шерер поблагодарил Qantas за выбор, в то время как представитель Boeing заявил, что он разочарован решением, но надеется на продолжение давнего партнерства с авиакомпанией.

Airbus больше не публикует цены на свои лайнеры, однако, согласно прайс-листу за 2018 год, заказ Qantas может стоить до $4,4 млрд. Правда, стоит учитывать, что такому клиенту авиапроизводитель может сделать хорошую скидку.

Полеты начнутся в первой половине 2023 года. Пока же компания еще продолжает переговоры об оплате с пилотами: их рабочая смена должна будет увеличиться примерно до 23 часов, с учетом потенциальных задержек.

Между тем, выбор, сделанный в пользу A350-1000, может усилить сомнения относительно планов Boeing по производству лайнеров 777-8, которые он предложил Qantas, отмечает CNBC.

Boeing уже заявила, что ввод в эксплуатацию самолета будет отложен после 2022 года. Дату в компании не назвали, сославшись на то, что будут ориентироваться на спрос клиентов.