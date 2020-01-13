США планируют отказаться от использования китайских дронов

Власти США намерены прекратить использование части гражданских дронов, сделанных из китайских комплектующих. Об этом сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, сокращения касаются Министерства внутренней безопасности США (МВБ), которое планирует отказаться от использования порядка 1 тыс. дронов из-за того, что те могут передавать конфиденциальную информацию компаниям-изготовителям, а данные могут быть доступны китайским ведомствам.

Отмечается, что правительство США ищет пути стимулирования американских компаний на создание беспилотников, собранных только из своих комплектующих, однако реализация подобных проектов может занять несколько лет. Несколько западных компаний уже признали, что не могут потеснить на рынке китайскую DJI, частично из-за стоимости производства.