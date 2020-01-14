Китай установил новый рекорд импорта нефти

Китай в 2019 году увеличил импорт нефти на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, установив рекорд 17-й год подряд, показали данные Главного таможенного управления страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, в прошлом году закупил рекордные 506 млн тонн, или 10,12 млн баррелей нефти в сутки.

Китай устанавливает рекорд по импорту нефти каждый год с 2003 года.

В декабре импорт составил 45,76 млн тонн, что эквивалентно 10,78 млн баррелей в сутки. Показатель уступил только месячному рекорду в 11,13 млн б/с, установленному в ноябре.

Импорт в декабре был поддержан спросом со стороны частных нефтеперерабатывающих предприятий, которые использовали свои годовые импортные квоты. В то же время государственные заводы наращивали свои запасы в преддверии китайского Нового года, который в 2020 году пришелся на конец января.

Импорт газа, включая трубопроводный газ и сжиженный природный газ, в декабре составил 9,45 млн тонн. Импорт СПГ вырос до рекордного уровня в прошлом месяце.

Импорт в 2019 году увеличился на 6,9% до 96,56 млн тонн, при этом годовой рост замедлился по сравнению с 31,9% в 2018 году.

Потребление газа в Китае замедлилось в прошлом году, поскольку Пекин ослабил свою программу перехода с угля на газ на фоне замедления экономики.

Общий импорт Китая в декабре превысил прогноз, подскочив на 16,3% в годовом выражении после ноябрьского роста на 0,5%. Экспорт Китая в декабре вырос на 7,6% в годовом выражении, максимальными темпами с марта 2019 года.

Положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце составило $46,79 млрд. В ноябре профицит составлял $37,93 млрд.

