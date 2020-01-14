https://news.day.az/world/1194036.html Рассекречено тайное финансирование СМИ за участие в холодной войне против СССР

Рассекречено тайное финансирование СМИ за участие в холодной войне против СССР

В мире, 14 января 2020 20:40 135

Национальный архив Великобритании рассекретил документы департамента информационных исследований британского МИД, из которых следует, что власти страны финансировали агентство Reuters. Как сообщает ознакомившийся с документами автор "Би-би-си", в обмен на средства СМИ должно было противостоять СССР в холодной войне, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По просьбе правительства в 1969 году Reuters создало подразделение на Ближнем Востоке, которое финансировалось тайно. От агентства требовалось выпускать новости на арабском и английском языках, перебивая повестку, создаваемую "враждебными или полувраждебными информагентствами". Среди них, по мнению департамента, находились советское ТАСС, французское AFP и египетское MENA.

Идея создать пункт на политически нестабильном Ближнем Востоке принадлежала теневому департаменту информационных исследований (IRD), который был создан в 1948 году для идеологической борьбы с Советским Союзом и другими странами.

Служба Reuters заменила предыдущее агентство под названием Regional News Service (Middle East), которое напрямую финансировалось и контролировалось IRD. Департамент счел Middle East "неэффективным с точки зрения затрат" и распустил его.

Отмечается, что в то время Reuters столкнулось с серьезными финансовыми трудностями и нуждалось в субсидиях для нового офиса. Министерство иностранных дел не хотело финансировать его открыто, поскольку считало, что это негативно отразится на репутации ведомства. Средства поступали через "Би-би-си". Вещательная корпорация платила Reuters за "расширенную подписку" на новости. Эти расходы покрывало министерство финансов. За четыре года агентство должно было получить 350 тысяч фунтов, однако до конца неизвестно, сколько конкретно средств было ему переведено. Это связано с тем, что рассекречены были только документы до 1970 года. IRD ликвидировали в 1977 году.

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