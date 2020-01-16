В Европе предложили создать новый союз с Россией

Европе необходим новый союз с Россией и Турцией, на базе которого можно было бы обсуждать вопросы экономики и безопасности. Такое предложение высказал бывший президент Франции Николя Саркози в ходе дискуссии "Глобальная повестка: вызовы, возможности, риски" на Гайдаровском форуме в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пояснил Саркози, на европейском пространстве страны уже объединены в трех плоскостях: ЕС, Шенгенская зона и объединение в области безопасности, такое как НАТО. Однако в будущем для успеха не хватает нового международного союза с Россией и Турцией.

"Смотрите: есть европейский экономический союз, европейский политический союз, Шенгенская зона. Плюс новая организация, в которой было бы три основателя: ЕС, Россия и Турция. Эта новая структура должна решать вопросы безопасности и экономики. В рамках организации нужно создать форум, на котором можно было бы решать вопросы от Атлантики до Байкала", - сказал Саркози.

С 1998 по 2014 год Россия являлась членом "Большой восьмерки", объединяющей ведущие экономики мира и Европы. В организацию, помимо России, входили Франция, Великобритания, Германия, Италия, США, Канада и Япония. Исключение России из международного клуба в 2014 году произошло на фоне ситуации вокруг Крыма и событий на востоке Украины. В настоящее время диалог с Москвой осуществляется в формате "Большой двадцатки".

Гайдаровский форум проходит в РАНХиГС 15-16 января. Его организаторами являются РАНХиГС, Институт Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.