Погода сжалилась над горящей Австралией: начались проливные дожди - ВИДЕО

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря. Об этом сообщает в четверг местный канал 9News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным метеорологического бюро, в городе Каслмейн и в пригороде Мельбурна Скорсби (штат Виктория) прошли самые сильные дожди с 2011 года, а в Мининди (Новый Южный Уэльс) выпало 15 мм осадков - самый высокий показатель с 2015 года.

В Фолконбридже (Новый Южный Уэльс) выпали 45 мм осадков, а в городе Блэкуотер (Квинсленд) - 63 мм за сутки.

Канал отмечает, что дожди продолжатся и на выходных, и в некоторых районах к началу следующей недели выпадет более 100 мм осадков.

The Sidney Morning Herald сообщает со ссылкой на представителя региональной пожарной службы Нового Южного Уэльса, что новость о дождях прекрасна на фоне бушующих лесных пожаров, однако не стоит питать иллюзий, что осадки положат конец засухе.

По данным издания, в столице Австралии в пятницу ожидаются 10-25 мм осадков, в субботу - 20-50 мм осадков (потенциально - самый сильный дождь с середины сентября).

С осени прошлого года Австралия переживает один из самых катастрофических сезонов лесных пожаров на фоне рекордно высокой температуры и засухи. Погибли 28 человек. Специалисты сообщают о гибели более чем миллиарда животных.