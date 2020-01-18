США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана

CША рассматривали возможность превентивного удара по ядерным объектам в Иране, чтобы не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия.

Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это важный вопрос, над которым мы много думали", - ответил политик на соответствующий вопрос в эфире Hugh Hewitt Radio Show.

Он напомнил о заявлении американского президента Дональда Трампа, который 8 января пообещал, что не позволит Ирану получить ядерное оружие, пока он остается у власти.

Иранский президент Хасан Рухани в ответ заверил международную общественность в том, что его страна не стремится к такой цели, а все заявления об этом - не более чем чепуха. Помпео в радиоэфире подчеркнул, что США сделают все, чтобы это заявление оставалось реальным, подтвержденным и проверяемым.

Трамп выступил с заявлением после того, как в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.

Операция получила название "Мученик Сулеймани". По объектам были выпущены 15 ракет класса "земля - земля". Иран сообщал о гибели 80 американцев, в США же указали, что жертв нет.

5 января Иран сообщил об отказе от договоренностей по ядерной сделке после убийства Сулеймани.