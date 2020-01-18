Неизвестный расстрелял четырёх человек в США - ВИДЕО

В городе Грантсвилл американского штата Юта произошла стрельба, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Четыре человека стали жертвами стрельбы в штате Юта.

Как сообщает CNN, четверо погибли, еще один человек ранен.

По предварительным данным, стрелок задержан.

Другие обстоятельства произошедшего уточняются.

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