https://news.day.az/world/1195103.html Неизвестный расстрелял четырёх человек в США - ВИДЕО
Неизвестный расстрелял четырёх человек в США - ВИДЕО
В городе Грантсвилл американского штата Юта произошла стрельба, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Четыре человека стали жертвами стрельбы в штате Юта.
Как сообщает CNN, четверо погибли, еще один человек ранен.
По предварительным данным, стрелок задержан.
Другие обстоятельства произошедшего уточняются.
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