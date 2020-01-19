В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в интервью изданию Bild, что США и Европа придерживаются различных подходов в отношениях с Ираном, отметив, что необходимо придерживаться переговоров, чтобы не позволить "разгореться пожару" на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У США и Европы различные подходы. Хотя США в одностороннем порядке отказались от ядерного соглашения и перешли к максимальному давлению, мы хотим добиться прогресса путем переговоров. Франция, Великобритания и Германия хотят сохранить соглашение, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия", - заявил Маас.

Глава МИД назвал необходимыми в отношениях с Ираном как переговоры, так и политическое и экономическое давление, однако отметил бессмысленность "угроз и военных действий".

"Угрозы и военная эскалация ничего не изменили. Мы хотим помешать разгореться пожару на Ближнем Востоке. ЕС полагается на дипломатию, а не эскалацию... И мы не должны делать вид, что ситуация сразу улучшится при смене режима в Тегеране извне", - заявил Маас, отметив, что в Ираке все уже "пошло не так".

Он добавил, что без соглашения Иран, вероятно, уже обладал бы ядерным оружием. "Поэтому соглашение с его правилами контроля столь важно. Ни в одной другой стране мира не проводится больше инспекций ведомством по атомной энергии, чем в Иране", - отметил он.

Маас заявил, что для улучшения положения граждан Ирана, следует поддерживать диалог с властями страны и требовать от них соблюдения прав человека.

Ранее Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.