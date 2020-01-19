Отец Меган Маркл раскритиковал дочь

Отец Меган Маркл Томас Маркл раскритиковал дочь и ее супруга, принца Гарри, за решение отказаться от королевских привилегий. По его мнению, скандал вокруг пары унижает достоинство королевской семьи и уничтожает "мечту каждой девушки". Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на документальный фильм "Томас Маркл: моя история", снятый британским каналом Channel 5, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отец герцогини Сассекской возмутился тем, что действия пары бросают тень на британскую корону. По его мнению, когда супруги поженились, они взяли на себя определенные обязательства и теперь должны их исполнять. "Это совсем не та девушка, которую я воспитывал", - сказал он.

Томас Маркл и Меган Маркл не поддерживают отношения. Отец и дочь не общались с момента ее свадьбы, которая состоялась в мае 2018 года. Спустя год у пары родился сын Арчи. Томас Маркл жаловался, что его не знакомят с внуком.

В январе 2020 года стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Позднее сообщалось, что с весны 2020 года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться Его и Ее Королевское Высочество. Также паре перестанут выделяться средства на официальные мероприятия.