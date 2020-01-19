Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Участники конференции по Ливии в Берлине согласовали эмбарго на поставки оружия и прекращение военной поддержки сторон конфликта.

Об этом сообщило в воскресенье агентство ДПА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, как проинформировал телеканал Эн-тэ-фау, согласованы шаги по установлению перемирия в Ливии и запуску международного механизма по урегулированию конфликта.