https://news.day.az/world/1195407.html Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

В мире, 19 января 2020 23:09 599

Участники конференции по Ливии в Берлине согласовали эмбарго на поставки оружия и прекращение военной поддержки сторон конфликта.

Об этом сообщило в воскресенье агентство ДПА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, как проинформировал телеканал Эн-тэ-фау, согласованы шаги по установлению перемирия в Ливии и запуску международного механизма по урегулированию конфликта.

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