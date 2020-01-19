https://news.day.az/world/1195407.html Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Участники конференции по Ливии в Берлине согласовали эмбарго на поставки оружия и прекращение военной поддержки сторон конфликта.
Об этом сообщило в воскресенье агентство ДПА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Кроме того, как проинформировал телеканал Эн-тэ-фау, согласованы шаги по установлению перемирия в Ливии и запуску международного механизма по урегулированию конфликта.
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