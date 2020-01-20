Около 70 человек пострадали в столкновениях полиции и демонстрантов в Бейруте

По меньшей мере 70 человек, включая демонстрантов и стражей порядка, пострадали в ходе вспыхнувших в центре ливанской столицы в воскресенье столкновений между полицейскими и активистами протестного движения.

Об этом сообщил национальному агентству Al Watania представитель Ливанского общества Красного Креста, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, не менее 30 пострадавших доставлены в госпиталь, остальным оказана помощь на месте.

Ранее полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили водяные пушки, слезоточивый газ и резиновые пули в центре Бейрута для разгона активистов протестного движения, которые пытались пробиться через полицейские кордоны к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль. По информации портала Naharnet, ранения резиновыми пулями получили четыре человека, в том числе репортер телестанции Al Jazeera и оператор телеканала Al Jadeed. Сильный ливень сейчас прервал вылазки протестующих, которые метали в стражей порядка камни и петарды.