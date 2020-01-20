Помпео надеется, что нефтяные терминалы в Ливии откроются благодаря конференции в Берлине

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду на то, что нефтяные терминалы в Ливии вновь откроются благодаря международной конференции в Берлине. Такую точку зрения он изложил в воскресенье в беседе с журналистами, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У США там [в Ливии] есть интересы в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, в Ливии имеются серьезные возможности в сфере энергетики. Мы надеемся, что препятствование отправке нефти из страны прекратится по итогам этого разговора. Мы также привержены политическому решению", - приводит слова шефа американской дипломатии пресс-служба Госдепартамента.

Помпео отметил также, что на встрече в Берлине удалось добиться прогресса в плане введения режима прекращения огня. "Был достигнут прогресс в деле установления полноценного режима прекращения огня, перемирия, временного вывода [войск] из состояния повышенной боевой готовности. Предстоит еще много работы. Там сложная обстановка на поле боя. Но там [на конференции в Берлине] были президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, президент [России Владимир] Путин, канцлер [ФРГ Ангела] Меркель, и все они дали искреннее обязательство <...> и сказали, что собираются сократить риски, достичь режима прекращения огня", - сказал он. "Я оптимистично настроен по поводу того, что насилия станет меньше и появится возможность начать разговор <...> между сторонами конфликта в Ливии", - добавил госсекретарь.

По его словам, в Берлине удалось достичь успеха и в вопросе о соблюдении эмбарго на поставки оружия в арабскую страну. "Я думаю, что мы добились прогресса, по крайней мере прогресса в том, чтобы меньше вооружений, меньше новых сил оказывалось в регионе", - подчеркнул Помпео.