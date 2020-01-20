Франция повышает привлекательность страны для иностранных компаний

Франция нашла новый способ повысить привлекательность страны для иностранных компаний, стремясь составить конкуренцию США, в которых сейчас отмечается наибольшая концентрация техногигантов и стартапов.

По информации CNBC, 20 января Эммануэль Макрон должен объявить о планах правительства по расширению схемы выделения опционов на акции для сотрудников компаний: теперь речь будет идти и о французских сотрудниках иностранных компаний, работающих в стране, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Париж занялся реформированием этой сферы после того, как 500 европейских основателей стартапов призвали страны-члены ЕС обновить и согласовать свои правила по опционам на акции для сотрудников, которые дают сотрудникам возможность приобрести часть компании, в которой они работают.

Предприниматели, в число которых входят генеральный директор Stripe Патрик Коллисон и глава TransferWise Таавет Хинрикус, предупредили об угрозе "утечке мозгов" из Европы, в случае, если политики не реформируют правила владения акциями для работников.

В прошлом году законодателям по всему континенту было разослано письмо, подписанное руководителями технических компаний и координируемое венчурной компанией Index Ventures. Index Ventures, инвестор таких компаний, как Adyen и Deliveroo, заявила, что сотрудники американских технологических компаний имеют в два раза больше акций своих работодателей, чем их европейские коллеги.

Изменения во Франции также обеспечат оценку опционов на акции по справедливой рыночной стоимости вместо стоимости и устранят ограничения на начальные визы, которые требуются для прихода работодателей в страну.

По оценке Index Ventures, Франция сейчас опережает Великобританию и даже США, как страна, наиболее активно поддерживающая стартапы. Она занимает четвертое место, уступая лишь тройке лидеров - Эстонии, Израилю и Канаде.

При этом власти страны ставят целью не только перемены в пределах Франции, но и серьезный общеевропейский сдвиг. Как заявил министр цифровых технологий Седрик О, хотя Франция хочет быть "ведущей мировой технологической страной", она также хочет, чтобы ее инициатива по опционам на акции стала "общеевропейской".

Правда, меняя правила по опционам для заманивания в страну техностартапов, Франция не собирается менять правила налогообложения цифровых компаний. В 2019 году Париж ввел 3% налог на внутренние доходы технических компаний, включая Google, Amazon, Facebook и Apple.

Этот шаг стал причиной серьезного разлада с Вашингтоном, пригрозившим ввести ответные пошлины на французские товары. Ожидается, что министр финансов Франции Бруно Ле Мэр встретится с министром финансов США Стивеном Мнучином в Давосе, чтобы попытаться урегулировать этот конфликт.

