Число погибших от непогоды в Испании увеличилось до трех челове

Число жертв холодного фронта в Испании достигло трех человек.

Ранее сообщалось о двух погибших. Первой жертвой стал мужчина, которого в Астурии на дороге сбил фургон, водитель не справился с управлением из-за снегопада. В муниципалитете Гандия (Валенсия) от холода погибла женщина, ночевавшая на улице.