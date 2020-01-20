https://news.day.az/world/1195601.html Число погибших от непогоды в Испании увеличилось до трех челове
Число погибших от непогоды в Испании увеличилось до трех челове
Число жертв холодного фронта в Испании достигло трех человек.
Еще одной жертвой стихии стал 63-летний мадридец, погибший в муниципалитете Педро-Бернардо (провинция Авила, автономное сообщество Кастилия и Леон), сообщает 20 minutos. Его тело с травмой головы было найдено на огороде, причиной смерти стало падение из-за ветра черепицы с крыши, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о двух погибших. Первой жертвой стал мужчина, которого в Астурии на дороге сбил фургон, водитель не справился с управлением из-за снегопада. В муниципалитете Гандия (Валенсия) от холода погибла женщина, ночевавшая на улице.
В понедельник в девяти испанских провинциях введен красный уровень опасности. Предупреждения в связи со сложными метеорологическими условиями действуют более чем в тридцати провинциях страны - в связи с ветрами, снегопадом или высокими волнами.
Движение транспорта на ряде дорог закрыто или ограничено, не работают несколько портов и аэропорт Аликанте, около 20 тысяч человек остались без электричества в автономном сообществе Валенсия, в ряде муниципалитетов закрыты школы.
Улучшение погоды ожидается в среду.
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