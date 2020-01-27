https://news.day.az/world/1197609.html Грузия запретила ввоз в страну животных из Китая из-за коронавируса
Грузия запретила ввоз в страну животных из Китая из-за коронавируса
Грузия с целью избежания распространения в стране коронавируса запретила ввоз в страну животных из Китая, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Запрет будет действовать до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения и Международная организация защиты здоровья животных не объявят Китай свободной от коронавируса зоной. Основанием для принятия решения стал указ от 26 января 2020 года главуправления службы надзора министерства сельского хозяйства Китая, согласно которому вводится запрет на торговлю живыми животными", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Грузию из Китая импортировались декоративные рыбы и черепахи.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.
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