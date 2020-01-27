По "Турецкому потоку" поставлен первый миллиард кубометров газа

"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, сообщил российский газовый концерн.

Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 г. 8 января в Стамбуле президенты России и Турции провели торжественную церемонию открытия "Турецкого потока".

Общий бюджет строительства "Турецкого потока" оценивается в 7 млрд евро.

"Турецкий поток" протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

"Турецкий поток" значительно повысит надежность газоснабжения Турции, а также Южной и Юго-Восточной Европы.



Турция - один из крупнейших потребителей российского газа. В настоящее время его поставки в республику осуществляются по газопроводу "Голубой поток" и Трансбалканскому газопроводу.



Морской газопровод "Турецкий поток" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность - более 930 км. Далее укладывается сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами: газ хотят получать Венгрия, Словакия, Сербия, уже получает Болгария.