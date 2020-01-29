Эпидемия в Китае, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, пойдет на спад в середине февраля, а завершится к концу марта. О таком времени стало известно от представителя правительства КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава национальной группы экспертов, созданной для контроля и профилактики вируса, Джун Наньшань, подтвердил это. "Примерно через 10 дней распространение вируса достигнет пика, а потом пойдет на спад", - отметил он в интервью газете "Жэньминь Жибао".

По его словам, самые эффективные методы для борьбы с эпидемией - это быстрое выявление болезни и изоляция. Наньшань также предложил внедрить специалистов по лечению тяжелых случаев заболевания в китайские больницы. Он считает, что это поможет спасти больше жизней.