В результате жесткой посадки самолета Boeing 737-86J в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен пострадали более 50 человек.

Об этом сообщает CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По предварительным данным, после посадки самолет авиакомпании Pegasus выкатился со взлетно-посадочной полосы и развалился на части. На борту воздушного судна находились 123 человека, включая членов экипажа.

Последствия крушения Boeing 737 в Турции - в фотогалерее.